Опубликованы скриншоты шпионского ПО для слежки Pegasus

Израильское издание Haaretz опубликовало скриншоты шпионской программы Pegasus, которая используется для слежки за iOS и Android-устройствами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На скриншотах десктопной версии программы изображен прототип версии Pegasus, предназначенный для использования израильской полицией. На изображении видны кнопки к таким шпионским функциям как получение местоположения зараженного устройства, доступ к контактам, СМС, электронной почте, мессенджеру, истории звонков и к календарю. Кроме того в панели функций также видны кнопки незаметного доступа к микрофону, камере и прочим элементам системы зараженного устройства.

Pegasus - это шпионское ПО, разработанное израильской компанией NSO Group, которое использовалось для слежки за политиками, журналистами и активистами. Pegasus заражает iPhone и Android-устройства через SMS, WhatsApp, iMessage и, возможно, другие каналы.