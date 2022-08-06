Новые Apple Watch повторят дизайн предшественников

Стандартные модели Apple Watch 8 не получат обновленный дизайн, сообщает портал Apple Insider со ссылкой на инсайдера ShrimpApplePro. Значительные обновления запланированы для модели Apple Watch Pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ShrimpApplePro утверждает, что дизайн часов Apple Watch Series 8 останется таким же, как в седьмом поколении. Гаджеты будут продаваться в корпусах из алюминия и нержавеющей стали в размерах 41 мм и 45 мм.

Стандартные Apple Watch Series 8 будут доступны в следующих расцветках: Midnight, Starlight, Silver и (PRODUCT) RED в алюминиевом корпусе, а Silver и Graphite будут представлены в модели с корпусом из нержавеющей стали. Таким образом, новое поколение часов лишится синей и зеленой расцветок, из-за чего вариантов

часов будет даже меньше, чем было в прошлогоднем поколении.

Титановая версия Apple Watch также не будет представлена для стандартной модели часов - такую модификацию получат Apple Watch Pro.

Ожидается, что презентация Apple, в ходе которой будут представлены линейка смартфонов iPhone 14 и умных часов Apple Watch Series 8 состоится осенью 2022 года.