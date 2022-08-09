Apple представит iPhone 14 на видеозаписи, а не вживую

Компания Apple "начала записывать" свою сентябрьскую презентацию, на которой будет представлен iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series 8 и другие новинки бренда. Об этом сообщил репортер Bloomberg Марк Гурман в своей новостной рассылке Power On, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Гурмана, мероприятие запланировано на начало сентября. Некоторые поклонники бренда надеялись, что Apple проведет "живую" презентацию iPhone со зрителями, но в этом году все же предпочтение было отдано записанному заранее ивенту.

Журналист Bloomberg утверждает, что Apple запланировала сразу два мероприятия на осень 2022 - по аналогии с предыдущими годами. Сентябрьская презентация будет посвящена iPhone и Apple Watch, в то время как второй ивент в октябре - компьютерам Mac и планшетам iPad.