Xiaomi выпустит сразу 30 новых устройств

11 августа состоится масштабная презентация от Xiaomi - китайский вендор готовит сразу 30 новых устройств. Об этом сообщает портал My Drivers со ссылкой на слова основателя и главного исполнительного директора бренда Лэй Цзюня. Отмечается, что не все из них будут презентованы на сцене - часть поступит в магазины без публичного анонса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прежде всего, в рамках мероприятия будет представлен новый складной флагман компании Xiaomi Mix Fold 2., внутри которого будет установлен процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Размер внешнего экрана устройства составит 6,5 дюйма, а внутреннего - 8 дюймов. Частота обновления экрана последнего - 120 Гц.

Кроме того, на презентации в числе прочих ожидаются планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro и смартфон Redmi K50 Extreme Edition. Масштабное мероприятие Xiaomi пройдет в онлайн-режиме в 19 часов по местному времени.