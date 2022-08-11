Китайцы создали БПЛА со способностью нырять в воду

Китайские ученые создали беспилотный аппарат, способный летать и плавать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработку вели специалисты Нанкинского университета. Аппарат приводится в движение четырьмя пропеллерами, включая два поворотных в передней части. Летает дрон с помощью двух раскладных крыльев, максимальная воздушная скорость - 120 км в час. За счет наличия крыльев беспилотник экономит энергию во время полета и пригоден для более долгих миссий. Аппарат достигает в ширину около 2 м.

По задумке разработчиков, дрон может выполнять и военные задачи, например, по разведке, поиску мин, а также атаке целей. Для этого способность погружаться под воду особенно важна, поскольку так можно спрятаться от радара. При этом, взлетев обратно, дрон может скрыться и от сонара. Под водой крылья складываются, и аппарат становится похож на субмарину. По мнению ученых, такие способности БПЛА могут ввести в замешательство командиров противостоящих армий.