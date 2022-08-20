Владельцев iPhone призвали срочно обновиться из-за уязвимости в системе
Компания Apple предупредила владельцев iPhone, iPad and Mac о наличии в ядре операционной системы опасной уязвимости. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет бренда, передает Day.Az.
Как отмечает AP, сообщение Apple о наличии уязвимости появилось еще в среду 17 августа, но осталось практически незамеченным, распространившись лишь в профильных СМИ. Как объяснили в Купертино, уязвимость позволяет получить "полный доступ" к устройству, поэтому потенциальный злоумышленник может выдать себя за владельца гаджета, устанавливать на него сторонние приложения и т.д.
Проблема затрагивала смартфоны iPhone 6s и новее, все модели iPad Pro и iPad Air 2, а также несколько моделей iPad 5-го поколения и новее, и компьютеры Mac на операционной системе Monterey. Кроме того, уязвимость была найдена и в некоторых моделях iPod.
Благодаря действиям исследователей, чьи личности Apple не раскрывает, уязвимость удалось устранить, выпустив соответствующий патч. Рекомендуется немедленно обновить операционные системы вышеуказанных устройств во избежание возможных хакерских атак.
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