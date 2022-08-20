Lincoln представил электромобиль со встроенным в пол экраном

Американская компания Lincoln представила концепт Model L100. Об этом сообщает "Автоновости дня", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель выпущена в честь 100-летнего юбилея компании, который Lincoln празднует в этом году. Отмечается, что Model L100 показывает, какими будут электрокары бренда, которые планируется выпустить в ближайшие несколько десятков лет.

Дизайн концепта вдохновлен историческим Lincoln Model L 1922 года. У концепта полностью стеклянная крыша, которая открывается вверх. Вместо фар установлена светодиодная полоса. В салоне нет привычных педалей и руля, а в пол встроен огромный цифровой экран.

Никаких технических подробностей о Lincoln Model L100 пока нет. Известно лишь, что машина оснащена электромотором и может передвигаться без участия водителя.