YouTube начнет добавлять водяные знаки на ролики пользователей
На коротких роликах сервиса YouTube Shorts, являющегося аналогом TikTok, появятся водяные знаки. Об этом сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Такая мера позволит бороться с перепостами одних и тех же роликов на разных площадках - теперь скачать и перезалить контент можно будет только с водяной маркой, свидетельствующей о том, откуда был взят оригинал. Как сообщило руководство YouTube, нововведение станет доступно для десктоп-версии в течение нескольких недель, а для мобильного приложения - в течение нескольких месяцев.
Известно, что в TikTok подобная функция существует на протяжении нескольких лет - красное-голубое лого соцсети присутствует на любом ролике, который был скачен и переопубликован на другой платформе. При этом метка размещается таким образом, что ее не получится обрезать.
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