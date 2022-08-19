https://news.day.az/hitech/1488380.html В Китае стартовала Всемирная конференция робототехники - ВИДЕО
В Китае стартовала Всемирная конференция робототехники - ВИДЕО
В Китае стартовала Всемирная конференция робототехники. Посетители смогли встретить на ней даже Альберта Эйнштейна - робота, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Уже никого не удивляющие робособаки теперь научились исполнять зажигательные танцы.
Именно в Китае ученые показали новую разработку для диагностирования ковида, а также новинки экзоскелетов.
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