В Китае стартовала Всемирная конференция робототехники. Посетители смогли встретить на ней даже Альберта Эйнштейна - робота, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уже никого не удивляющие робособаки теперь научились исполнять зажигательные танцы.

Именно в Китае ученые показали новую разработку для диагностирования ковида, а также новинки экзоскелетов.