Жаркая премьера Samsung Galaxy Z

Непреложная истина современности - смартфоны - неотъемлемая часть жизни человека сегодня. Став важным инструментом коммуникации от деловой информационной функции до развлечений. Вот только в наши дни мобильные телефоны выглядят внешне весьма похоже друг на друга, заключая доступные технические характеристики или самые крутые функции в одинаковость дизайна. Вот только неизбывно желание человека получить универсальное устройство, где всё необходимое для "работы и жизни" будет сконцентрировано в компактной форме и при этом, иметь стильное исполнение.

Южнокорейский технологический гигант Samsung с 2020 года шаг за шагом последовательно ломает стереотипы, выведя на рынок Samsung Galaxy Z Flip, который с момента своего появления сразу же привлёк к себе внимание уникальностью.

Samsung Galaxy Z Flip явно станет одним из самых заметных смартфонов этого года. В сложенном состоянии он буквально вдвое меньше обычного "кирпичного телефона". Это и есть его главная особенность. Добавьте к этому высочайшую производительность, отличные фото и видеовозможности, высокое качество звучания в наушниках и вы получите один из самых желанных смартфонов на рынке прямо сейчас. Изящный и изысканный, но в то же время вместительный, Galaxy Z Flip - это мощное устройство, которое поместится прямо в вашем кармане.

Но не внешностью единой Galaxy Z Flip производит неизгладимое впечатление. У него также есть некоторые хитрости в рукаве, например, он действует как "автономный" штатив, когда его складывают наполовину. Используя эту функцию, вы можете положить телефон на стол или любую плоскую поверхность, чтобы делать селфи или записывать видеоблоги, а также снимать гиперлапс-видео.

Более того, даже если вам нужно быть вдали от ноутбука, просто возьмите Galaxy Z Flip с собой! Поверьте, его крошечный дополнительный экран может отображать входящие звонки, уведомления и предварительный просмотр сделанных фотографий. Используя этот хитрый прием, вы можете без проблем смотреть видео или посещать онлайн-встречи. Удобство на уровне all inclusive!

Но нет ничего более завораживающего, чем живая тактильность от прикосновения к очередному шедевру Samsung - новому поколению складных смартфонов - Galaxy Z Flip4 & Galaxy Z Fold4.

Потому не удивительно, что презентация этих новинок в линейке складных смартфонов, которая прошла 18 августа 2022 года в Enerji Club собрала многих из тех, кто не только является фанатом продукции южнокорейского гиганта, но и тех, для кого смартфон давно уже стал мобильным офисом, рабочим инструментом и незаменимым безотказным помощником. Мероприятие стало одним из востребованных событий 2022 года в области представления "умных телефонов".

Приветствуя собравшихся, генеральный директор Samsung Electronics Caucasus Company Min Hwang отметил, что Samsung представлен в Азербайджане уже 15лет. Придя на рынок в 2006 году, южнокорейский бренд оставил за собой право не сфокусироваться только на технологических инновациях, а постоянно работать над тем, чтобы внедрить их в жизнь наших клиентов. И это касается всех новшеств. Господин Min Hwang заметил, что не любит больших собраний и официальных речей, потому и во-первых приветствует лояльных клиентов Samsung, присутствующих на этом вечере и благодарит их за приверженность и любовь к продукции бренда, вручая подарки от Samsung.

Далее состоялось подробное представление новых продуктов Samsung, о которых рассказал Samsung Electronics Caucasus Company MX Product Meneger Мири Кязимов, который позднее ответил на вопросы корреспондента day.az.

- Новшества линейки Galaxy Z Flip4 & Galaxy Z Fold4 на первый взгляд создают ощущение, что ориентированы они, прежде всего на женскую аудиторию.

- Возможно, на первый взгляд и акцентированность рекламных роликов могут дать подобное восприятие. Но анализируя предпочтения наших потребителей, интерес к серии Galaxy Z Flip4 делится в соотношении 50\50. На мой взгляд, заданный на сегодняшний день Samsung тренд станет наиболее популярен. Особенно интерес к сгибающимся сматрфонам вне зависимости от гендера. Своим фактором эта продукция подчёркивает популярность и востребованность компактности гаджетов. И уверен, что по прошествии какого-то отрезка времени данный тип смартфона займёт лидирующие позиции в данном типе.

- Samsung смотрит в будущее и считает, что минимализм входит в моду надолго и всерьёз?

- Samsung, однозначно ориентирован на тренды будущего и пытается сделать опыт потребителя лучше. Samsung анализирует много факторов. И в частности, прямая связь с потребителями, естественна для южнокорейского производителя. Мы всегда прислушиваемся к тому, что привлекает в новинках продукции и что становится востребованным в моделях прошлых лет. Этим объясняется выход в 2019 году с данным типом складного смартфона.

- Одной из важных составляющих для современного потребителя стала камера сматртофа.

- Сам формфактор устройств даёт возможность пользоваться камерой во всевозможных вариациях. Например, в Galaxy Z Flip4 мы называем данные особенности flack snoot, позволяющий делать фото и видеосъёмку не прилагая особых усилий. Нажмите на "старт" и гаджет сделает за вас всю работу. Можно сказать, что он вас отловит! То еж самое, когда задействуют основную камеру, и селфи-камеру, следя за своими действиями одновременно со съёмкой. Если ранее для селфи надо было держать экран телефона непосредственно перед собой, то, тут не раскрывая сам телефон, включив камеру, сразу видим конечный результат съёмки.

- Samsung идёт навстречу желанию человека запечатлеть каждый момент своей жизни?

- Не прилагая для этого много усилий!

- Чем интересен Galaxy Z Fold4?

- Своей многозадачностью. Учитывая, что внутренний экран данного смартфона довольно большой, это позволяет открыть на нём несколько приложений и работать в них одновременно. Смартфон поддерживает также электронное перо s pen, не наносящего никакого вреда для внутреннего экрана смартфона. Что даёт возможность часами спокойно работать с контентом, оптимизируя свою работу в любом необходимом ракурсе.

- Насколько улучшена защита складывающегося экрана?

- Данная особенность с каждым годом улучшается. В этом году внутренняя часть экрана, которое правильно назвать внутренним стеклом, стало ещё прочнее. Теперь закрыть-открыть экран можно порядка до двухсот тысяч раз. И принимая во внимание, что у наших потребителей есть сомнения по поводу надёжности и долговечности использования внутреннего стекла, помимо подарков или заказов, регулярно осуществляемых нами на азербайджанском рынке мы также даём код защиты внутреннего дисплея. Когда можно осуществить его разовую замену в нашем официальном сервисе.

- Какие формы защиты представленных сегодня смартфонов?

- У них есть стандартная защита от воды стандарта IPX8, последняя цифра которого на данный момент времени является наивысшей защитой от водного воздействия. Защита от пыли довольно сложная задача. В минизазоры она всё равно проникает, но влияние её практически нивелируется. Разве только её оседание можно увидеть на внутреннем экране смартфона.

- Сегодня были представлены также и наушники...

- Сегодня Samsung представил продолжение линейки беспроводные наушники Galaxy Buds2 Pro, которые на 60% больше изолируют внешний шум. Также в них есть функционал уменьшающий окружающие природные звуки. Замечу, что он увеличен в два раза, что играет большую роль в шумоизоляции.

- Samsung отличается стремлением максимально утончить свою продукцию...

- Я бы не стал утверждать, что Samsung стремится к сокращению ширины. Скорее Samsung внимателен к запросам потребителей выпускаемых технологических продуктов. В случае тех же наушников Galaxy Buds2 Pro, которые с кучей "фишек" и искусственным интеллектом, отличаются от своих предшественников. Но при том, что в размерах они уменьшены, на качестве, компонентах и особенностях бренд не сэкономил на особенностях: этакий blend для Samsung device.

Особое внимание гости мероприятия уделили представленным на стендах моделям Galaxy Z Flip4 & Galaxy Z Fold4 и другой, можно сказать, сопровождающей продукции Samsung: часам и наушникам, являющимся своеобразным дополнительным devices, составляющих "умные цепочки" без которых немыслима технологическая идеология Samsung. Всегда вызывающая закономерный ажиотаж тех, кто уже на житейской практике испробовал её удобство в быту.

Гости обменивались восторгами и делились опытом использования продукции Samsung, с удовольствием ознакомились с концертной программой, в рамках которой был представлен традиционный корейский танец, сменившийся выступлением участника песенного конкурса Eurovision-2019, популярного азербайджанского певца Чингиза Мустафаева и молодой певицы Hiss, стремительно завоевавшей популярность, чьи треки вошли в музыкальные мировые чарты.

Проведённая специальная лотерея среди приглашённых вновь подчеркнула особенный интерес к Samsung. Ведь для получения приза, надо было подтвердить свои знания продукции бренда, с чем блестяще справлялись счастливчики, унесшие в этот вечер приятные подарки от южнокорейского гиганта.

Вечер шёл своим чередом. Гости неоднократно подходили к выставленным образцам новинок. А потому к их техническим особенностям и характеристикам следует уделить более пристальное внимание...

Galaxy Z Flip4: свободные руки, качественные фото и видео

Galaxy Z Flip4 - это усовершенствованный и компактный гаджет, который приятно удивляет своими возможностями: он отличается стильным дизайном и вдохновляющими цветами, которые придутся по душе каждому; он настолько "комфортный", что легко помещается в сумочке и в маленьком кармане; вы можете достать его и открыть или же использовать в согнутом виде.

В качестве "наследства" от своего предшественника Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Flip4 получил возможность совершать звонки, отвечать на текстовые сообщения и даже снимать высококачественное селфи, не раскрывая смартфон.

Этот смартфон также снабжен функцией hands-free. Это означает, что получить качественные фото и видео можно, просто положив телефон на любую поверхность под самым низким углом, а руки в этот момент будут совершенно свободными.

Что касается других характеристик, то стоит выделать внешний экран телефона c 1.9" Dynamic AMOLED 60 Hz, аккумулятор емкостью 3,700 mAh, заряжающийся до 50% за 30 минут. Это также регулирует энергопотребление в соответствии с вашими смартфонными привычками.

Galaxy Z Fold4: многофункциональность и удобство в использовании

Galaxy Z Fold4 - мощный многозадачный смартфон с высочайшей производительностью и сочетает в себе бесценный опыт Samsung в области мобильных технологий. В смарфтон Galaxy Z Fold4 по сравнению с Z Fold3 внедрены больше расширенных и функциональных возможностей: в раскрытом режиме можно использовать как планшет, в котором можно просматривать контент, работать и играть. В закрытом режиме - это представительский смартфон с 6,2-дюймовым экраном.

Портретный режим Galaxy Z Flip4 добавлен на передний экран, а еще есть возможность поместить переднее изображение на внутренний экран. Кроме того, на внутренний экран добавлены такие элементы, как Wi-Fi, Bluetooth и фонарь. Защита дисплея Gorilla Glass Victus + поможет уменьшить повреждения от внешнего воздействия. Кроме того, как Galaxy Z Fold4, так и Galaxy Z Flip4 оснащены влагозащитой IPX8, поэтому пользователи могут меньше беспокоиться в чрезвычайных ситуациях.



Более подробную информацию об устройствах вы можете получить на сайте Samsung Azerbaijan: www.samsung.com/az.