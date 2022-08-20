Японские универсамы привлекают к работе роботов-раскладчиков с искусственным интеллектом

Family Mart, вторая по величине сеть универсамов в Японии, недавно начала использовать роботов с искусственным интеллектом для пополнения полок, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы в стране, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сокращение трудоспособного населения является одной из самых больших угроз для предприятий, работающих в Японии, и некоторые из них уже начали искать способы заменить людей. Например, крупная сеть магазинов повседневного спроса Family Mart недавно объединилась с токийской робототехнической компанией Telexistence, чтобы внедрить роботов с искусственным интеллектом в сотнях своих магазинов по всей стране. Новые "сотрудники" будут отвечать за пополнение напитков в холодильниках и, как ожидается, облегчат работу людей, а в некоторых случаях полностью заменят их.

Новый робот Telexistence по имени TX SCARA работает на платформе искусственного интеллекта Nvidia Jetson для обработки информации, а для записи и сопоставления данных о продажах для оптимизации своих задач использует облачную инфраструктуру Microsoft Azure . По данным Telexistence, каждый робот TX SCARA может заменить от одного до трех часов человеческого труда в день в магазине. По словам разработчиков, свободное время люди могут потратить в областях, где человеческий труд еще более важен, таких как обслуживание клиентов и улучшение работы цеха. Новые роботы-раскладчики могут работать без помощи человека в 98% случаев; остальные 2% времени ими могут удаленно управлять люди, используя при необходимости гарнитуры виртуальной реальности. Telexistence будет получать ежемесячную плату за работу роботов, их обслуживание и поддержку удаленных сотрудников, когда они понадобятся. Роботы TX SCARA внедряются примерно в 300 магазинах Family Mart по всей Японии, но это только начало. Если они окажутся настолько полезными, как ожидает Telexistence, есть планы развернуть их в 16 000 японских магазинов компании.

В планах японской компании и покорение американского рынка. Telexistence и Microsoft уже объявили о своих планах по выходу на рынок круглосуточных магазинов США, а также на другие зарубежные рынки.

"Роботы Telexistence окажут мощное влияние на рынок, предоставив практически неисчерпаемый источник новой рабочей силы, - заявил генеральный директор Telexistence Джин Томиока. - Избыточные человеческие ресурсы будут соответствующим образом перераспределены через рыночные механизмы, и в долгосрочной перспективе это может привести к переходу человеческого общества к значительному увеличению автоматизированного труда".