Илон Маск разочаровался в собственном стартапе по чипированию людей

Глава SpaceX Илон Маск обратился к разработчику Synchron с предложением инвестирования в компанию, поскольку разочаровался в собственном стартапе Neuralink из-за затянувшихся сроков разработки чипа для мозга. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на четырех источников, знакомых с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным SCMP, Маск обратился к основателю и исполнительному директору Synchron Томасу Оксли, чтобы обсудить потенциальную сделку. Пока бизнесмены не приняли решения, будет ли это только финансирование или полноценное сотрудничество между Synchron и Neuralink.

Компания Synchron работает в Нью-Йорке. По словам источников, она опережает Neuralink во многих разработках, в том числе и в вопросе проведения испытаний на людях и получения медицинских разрешений на манипуляции с мозгом. Если Synchron уже получила такое разрешение и провела первое успешное испытание на человеке в США, то Neuralink только планирует начать испытания на людях в ожидании разрешения.

По словам четырех нынешних и бывших сотрудников Neuralink, Маск им лично выразил разочарование по поводу медленного прогресса с чипированием людей. Представители Маска и Neuralink не ответили на запросы о комментариях, а представитель Synchron отказался от комментариев.