Samsung неожиданно обновила старые смартфоны

Samsung обновила несколько моделей раритетных смартфонов. Об этом сообщает издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что неожиданное обновление ПО стало доступно на нескольких снятых с производства смартфонов корейского бренда. Среди них оказались Galaxy S7, S7 Edge, S8 и другие устаревшие девайсы. Как выяснилось, апдейт не добавляет новых функций ОС Android.

Специалисты отметили, что обычно производители выпускают для многих своих устройств патчи безопасности, однако в этот раз Samsung представила обновление, исправляющее баг в работе GPS. "Патч не затрагивает уровень безопасности, но в журнале изменений указано, что стабильность GPS улучшается", - подчеркнули авторы.

В материале говорится, что Samsung, вероятно, выпустит подобное обновление и для более старых смартфонов. "Большинство людей, вероятно, забыли об этих телефонах (или давно продали их), и то, что Samsung обновляет подобные модели - при отсутствии исправления какого-либо критического недостатка безопасности - кажется очень странным", - подытожили журналисты.