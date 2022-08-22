Маск сказал, сколько будет стоить полный автопилот на Tesla

Функция полноценного автопилота на автомобилях Tesla для клиентов из Северной Америки c 5 сентября 2022 года повысится на $3 тыс. - с нынешних $12 тыс. до $15 тыс. Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор компании Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Действующая стоимость останется в силе для заказов, сделанных до 5 сентября, но доставленных позже", - говорится в сообщении.

Использование Tesla названия Full Self-Driving (FSD) подверглось критике, поскольку эти функции требуют активного контроля и не делают автомобили автономными. Национальная администрация безопасности дорожного движения США также начала два отдельных расследования по поводу неисправности автопилота.