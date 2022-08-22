Обновление Windows 10 отключило звук на компьютерах

Обновление операционной системы Windows 10 под номером KB5016616, выпущенное 9 августа, привело к проблемам со звуком на компьютерах пользователей. Как сообщает Windows Latest, поломка коснулась многих владельцев этой версии ОС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что практически сразу после выпуска обновления на форумах начали появляться жалобы пользователей. Выяснилось, что установка патча в некоторых случаях нарушает работу подсистемы Windows 10, отвечающей за аудио.

В результате возможны самые разные проблемы с воспроизведением, в том числе отключение звука или заикание при проигрывании аудио. По данным источника портала, проблема может касаться и пользователей более старых сборок Windows 10, таких как 20H2.

Компания Microsoft признала наличие проблемы. Представитель пояснил, что поломка связана с несовместимостью двух разных обновлений - KB5015878 (выпущена в июле) и KB5016616. В результате их совместная установка приводит к нарушению работы звуковых драйверов.

Пользователям рекомендуется обновить звуковые драйверы до установки упомянутого обновления. Если патч уже установлен, то предлагается переустановить звуковые драйверы.