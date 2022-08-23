Apple разработала собственную нейросеть NeuMan для создания дипфейков

Американская компания Apple разработала собственную нейросеть NeuMan. Программа разработчиков из Купертино "учится" создавать дипфейки с помощью коротких видео. Исходный код опубликован на GitHub, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что нейросеть способна создать собственный правдоподобный ролик с участием человека после просмотра видео длительностью не более 10 секунд. Алгоритм NeuMan способен создать трехмерную модель человека. В результате человек может выполнять разные другие действия на том же фоне, что и в оригинальном ролике.

Например, на сгенерированных нейросетью роликах герой видео может начать бегать, сделать кувырок или подпрыгнуть. Однако в результате такой "обработки" у видео снижается качество, однако действия персонажа все еще выглядят правдоподобно.

Для обучения нейросети используются две модели NeRF (Neural Radiance Fields for Unconstrained, умеет превращать фотографии в объемную анимацию). Первая модель вычисляет человека на фоне и формирует трехмерную модель, а вторая - определяет фон и "дополняет" его. Разработчики посчитали, что нейросеть будет использоваться для приложений в дополненной реальности.