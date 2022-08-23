Apple предложила владельцам MacBook самостоятельно ремонтировать свои ноутбуки

Американская компания Apple официально объявила о расширении программы самостоятельного ремонта Self Service Repair на ноутбуки MacBook. Согласно релизу на сайте, корпорация предложила владельцам лэптопов лично заказать оригинальные запчасти для устранения неисправностей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что теперь через специальный интернет-магазин можно приобрести как оригинальные запчасти Apple, так и инструменты для починки гаджетов. Инструкции по ремонту владельцы MacBook имеют возможность загрузить с официального сайта.

Согласно релизу, в программу входят разные модели MacBook Air и MacBook Pro с процессорами M1. Планируется, что в ближайшее время в продаже появятся запчасти и для других ноутбуков от Apple. Владельцы смогут устранить в том числе такие неисправности, как поломка дисплея, выход батареи из строя, нерабочий трекпад.