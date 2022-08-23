Прототип компьютера Apple-1 продали на аукционе за рекордную сумму

Редкий прототип компьютера Apple-1 был продан на аукционе за 677 196 долларов США, что примерно в тысячу раз превышает его первоначальную стоимость. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что было выпущено всего около 200 компьютеров Apple-1, первоначально стоившие 666 долларов. Но проданная модель особенно уникальна, поскольку это был прототип, поскольку именно его использовал соучредитель Apple Стив Джобс в качестве демонстрационного образца в 1976 году.

По данным RR Auction, прототип много лет стоял в гараже дома Джобса. К сожалению, часть печатной платы сломалась, что привело к отсутствию конденсаторов Sprague Atom.

Аукцион по продаже прототипа Apple-1 начался в прошлом месяце, и первоначально ставки достигали 200 тысяч долларов. Однако RR Auction прогнозировал, что в конечном итоге за компьютер будет предложено не менее 500 тысяч долларов, что оказалось ближе к конечной ставке.