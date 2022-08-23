Skoda опубликовала изображение нового концептуального кроссовера Vision 7S

Чешская компания Skoda распространила изображение электрического концептуального кроссовера Vision 7S, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по скетчам, новинка выделяется массивными колесными арками, небольшой решеткой радиатора, Т-образной передней и задней светодиодной оптикой, а также широким спойлером на пятой двери. Кроме того, на переднем бампере имеется надпись с названием модели.

В середине августа Skoda опубликовала изображение салона Vision 7S. Главное украшение интерьера - большой сенсорный дисплей на передней панели. Кроме того, у Vision 7S нет традиционной приборной доски. Все необходимые данные будут выводиться на лобовое стекло перед водителем.

Мировая премьера Skoda Vision 7S состоится 30 августа. Модель продемонстрирует новый язык дизайна Skoda, в основе которого лежат традиционные ценности бренда: надежность, функциональность и аутентичность.