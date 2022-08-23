На Android сломалась функция обновлений

Пользователи Android 12 пожаловались на проблему с обновлениями системы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Huawei Central.

Проблему описал IT-блогер Мишал Рахман, который заметил, что в настройках смартфона и Google Play исчезла кнопка "Проверить наличие обновлений". Поломка касается системных апдейтов ОС от Google. Автор подчеркнул, что при попытке проверить апдейты появляется ошибка. Факт наличия неполадки подтвердили многие другие владельцы Android-смартфонов.

По словам журналистов, причиной возникновения проблемы могут быть искусственные ограничения от Google - например, если инженеры спрятали кнопку "Проверить наличие обновлений" в случае их отсутствия. Одной из версий возникновения поломки называют баг, который вызвало недавнее обновление Android. Судя по отзывам, чаще всего проблема встречается на устройствах Samsung, Xiaomi, Google и Nokia.