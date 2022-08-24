Дроны научили сажаться на любые поверхности

Канадские ученые разработали специальные опоры и ПО, которые позволяют дронам садиться на любые поверхности. Об этом сообщает издание Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перед специалистами лаборатории Createk Design Университета Шербрука (Канада) стояла задача разработать шасси для гражданских и коммерческих дронов, чтобы те могли садиться на неровные поверхности. Ученые создали амортизирующие опоры и написали программное обеспечение, которые позволили летательным аппаратам приземляться практически на любые поверхности.

В рамках исследования инженеры тестировали возможность посадки дронов на покатые крыши домов - обычным квадрокоптерам необходимо обеспечить ровную поверхность и безветренную погоду. Чтобы научить машину сажаться в сложных условиях, ученые установили четыре посадочные опоры. Расположенные в них фрикционные амортизаторы рассеивали избыточную энергию при контакте дрона с землей.

Также канадские исследователи рассказали, что подсмотрели некоторые технические особенности посадки летательных аппаратов в авиации - например, реверсирование. Перед касанием с поверхностью лопасти коптеров начинали крутиться в обратном направлении, обеспечивая необходимую прижимную силу. В свою очередь, это не позволяет машине отскочить от неровной поверхности при приземлении.