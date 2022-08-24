«Восставшая из мертвых» игра про зомби Dead Island 2 получила дату релиза

Зомби-экшен Dead Island 2 получил дату релиза спустя 8 лет после анонса - впервые игру представили еще в 2014 году. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Релиз состоится 3 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра станет эксклюзивом Epic Games Store.

Разработчиком Dead Island 2 выступит студия Dambuster Games. Действие игры развернется в Лос-Анджелесе во время зомби-апокалипсиса. Игроку предложат на выбор шесть персонажей, каждый из которых был заражен, но адаптировался к вирусу и получил дополнительные способности. В Dead Island 2 также заявлен кооператив до трех игроков.

"Dead Island 2 - красочный, стильный и кишащий зомби экшен. Зацените утопающие в крови улицы Эл-Эй. Знакомьтесь с безумными персонажами. Рубите на куски несметные полчища врагов. Развивайтесь и станьте крутейшим истребителем зомби!", - гласит описание к игре.