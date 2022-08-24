Новозеландский инженер создал компьютер внутри Lego

Новозеландский инженер Джеймс Браун создал целый компьютер внутри имитации кирпича Lego. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что такой компьютер питается от настоящих кирпичиков Lego от девятивольтовой батареи, которые Lego сняло с производства в 90-х годах. Этого достаточно для питания OLED-экрана с разрешением 72 x 40 пикселей и микроконтроллера STM32 с процессором Arm Cortex-M0 48 МГц и 16 Кбайт флэш-памяти.

В прошлом году инженер-график Weta Workshop просматривал AliExpress, когда заметил невероятно маленькие и дешевые OLED-экраны размером 0,42 дюйма, что и вдохновило Брауна создать такой компьютер. Он заплатил всего 40 долларов, включая доставку.

Экраны компьютера отображают простые низкополигональные рендеры из Звездных войн и игры Elite.