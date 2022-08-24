Apple запустила в разработку iPhone 15 с разъемом USB-C вместо Lightning

Компания Apple начала разработку линейки смартфонов iPhone 15, релиз которой запланирован на 2023 год. Об этом сообщает портал Gadget Tendency. Главной особенностью будущих гаджетов станет замена фирменного разъема Lightning на USB-C, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По новым правилам Европейского союза к 2024 году все мобильные телефоны, продающиеся на территории ЕС, должны иметь разъем USB-C. Таким образом, к моменту вступления закона в силу Apple выпустит линейку смартфонов, соответствующую всем требованиям.

USB-C является стандартным разъемом для большинства современных персональных устройств - он обеспечивает более быструю передачу данных и подзарядку гаджета, чем Lightning.

Известный аналитик Мин-Чи Куо ранее так же выражал уверенность в том, что уже в 2023 году Apple выпустит iPhone с портом USB-C. Кроме того, уверен Куо, новый разъем получат и наушники AirPods. Известно, что американская компания уже выпускает планшеты iPad, оснащенные USB-C.