Первый iPhone в запечатанной коробке продали на аукционе за $35 тыс.

На онлайн-аукционе RR Auction iPhone первого поколения в запечатанной коробке был продан за $35 тыс. Об этом сообщает портал ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об модели A1203 с 8 ГБ внутренней памяти. RR Auction подчеркнул, что на коробке устройства изображен iPhone с 12 иконками, что подтверждает тот факт, что это один из первых смартфонов от Apple - тринадцатая иконка для iTunes появилась лишь ближе к концу 2007 года. Изначально iPhone первого поколения с 8 ГБ продавался по цене в $599.

Устройство было продано в рамках аукциона "Apple, Джобс и компьютерное оборудование", в ходе которого было также реализовано около 70 разных лотов. Среди них, например, печатная плата Apple-1, созданная вручную сооснователем Apple Стивом Возняком, а также плеер iPod первого поколения в запечатанной коробке, который ушел с молотка за $25 тыс.