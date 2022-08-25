Huawei решила повторить за Apple и Microsoft

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй написал текстовое обращение к сотрудникам, в котором рассказал о начале "эпохи выживания". Как передает агентство Reuters со ссылкой на письмо, ради сохранения бизнеса предприниматель посчитал необходимым пойти на жертвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В письме Чжэнфэй также указал, что развитие и масштабирование бизнеса Huawei исчезает из краткосрочной повестки. По его словам, компания для выживания должна добиться сохранения прибыли в условиях финансового кризиса и американских санкций.

Согласно обращению, в Huawei намерены сократить финансирование отдельных направлений, а также уволить часть сотрудников. По мнению основателя, численность персонала в сложившихся условиях избыточна.

По данным агентства, китайский гигант также уйдет с рынков отдельных стран, но пока нет точной информации, о каких именно странах идет речь. Чжэнфэй сделал прогноз, согласно которому мир ожидает ухудшение макроэкономической ситуации на протяжении следующих 10 лет.