Apple подтвердила дату презентации новых iPhone

Американская компания Apple разослала журналистам приглашение, в котором подтвердила дату осенней презентации. В анонсе указано, что мероприятие состоится 7 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что презентация пройдет в театре Стива Джобса на территории Apple Park. Мероприятие начнется в 21:00 по бакинскому времени. Судя по приглашению, ивент состоится вживую, а не в формате записанной видеотрансляции.

По информации инсайдеров и аналитиков, на презентации впервые официально покажут новые смартфоны iPhone 14 и умные часы Apple Watch 8. По данным источников, флагманские модели получат обновленный вырез, который придет на смену "челке", Always-on-Display и чипсет нового поколения Apple A16 Bionic.

При этом эксперты ожидают, что новые версии планшетов iPad и ноутбуков MacBook будут представлены позже, на отдельной презентации в октябре.