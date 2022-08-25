Названа предполагаемая стоимость iPhone 14
Стоимость телефонов серии iPhone 14 составит от 799 до 1699 долларов. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа проанализировали слухи о будущих смартфонах Apple и назвали предполагаемые цены на устройства. По мнению специалистов, осенью американская компания представит четыре смартфона - iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Скорее всего, стоимость аппаратов останется на уровне их аналогов 2021 года выпуска.
iPhone 14 в базовой версии будет оценен в 799 долларов - столько же стоил стартовый iPhone 13. Модель в максимальной комплектации будет оценена в 1099 долларов. Устройство 14 Max будет доступно в зависимости от версии за 899-1099 долларов. Старшие модели ожидаемо подорожают: iPhone 14 Pro обойдется в 1099-1599 долларов, iPhone 14 Pro Max - в 1199-1699 долларов.
По словам авторов, удорожание премиальных устройств будет связано с наличием нового процессора, обновленной камеры и других улучшений. Также есть вероятность, что Apple будет продавать iPhone 14 Pro и 14 Pro Max дороже не на 100, а на 200 долларов. Однако на различных рынках будут действовать программы trade-in, которые позволят сэкономить на покупке.
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