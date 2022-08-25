Apple намекнула на новые функции iPhone 14 в приглашении на презентацию

Компания Apple спрятала в приглашении на свою сентябрьскую презентацию намеки на функции нового iPhone 14. Об этом заявил портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне Apple официально подтвердила дату своего осеннего мероприятия, разослав журналистам приглашения на онлайн-ивент. Приглашения выполнены в "космическом" стиле - лого Apple на изображении составлено из звезд. Как полагают журналисты из 9to5Mac, это может быть прямым намеком на ряд функций, которые появятся в новой линейке смартфонов от компании из Купертино.

Прежде всего, речь может идти о поддержке спутниковой связи. Об этой функции впервые начали говорить еще накануне прошлогодней презентации, но iPhone 13 ее так и не получили. Не исключено, что именно в этом году Apple добавит спутниковую связь в новую линейку.

Кроме того, "космос" в приглашении может намекать на новую функцию камеры, а именно астрофотографию. Эта функция уже доступна во многих флагманских смартфонах на базе Android - этот режим позволяет делать качественные фотографии звездного неба при низком освещении. В этом iPhone 14 может помочь новый модуль камеры на 48 Мп.

Официальная презентация линейки iPhone 14 состоится 7 сентября 2022 года.