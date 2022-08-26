В iPhone появилась новая возможность

Американская компания Apple разрешила владельцам смартфонов iPhone стирать приложение Wallet, в котором хранятся данные банковских карт. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пока возможность появилась в тестовых версиях мобильной iOS 16.0 beta 7. По мнению журналистов, функция начнет официально работать с версии iOS 16.1.

В настоящее время приложение Wallet, используется во всех современных моделях iPhone по умолчанию и не подлежит удалению. Помимо банковских карт, в Wallet возможно управлять билетами, посадочными талонами и электронными ключами.

По мнению журналистов, решение принято в связи с повышенным вниманием регуляторов разных стран к технологии, в том числе из-за критики монополизации системы оплаты через только одну технологию - Apple Pay.