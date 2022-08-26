Новый вирус Hyperscrape ворует данные почты Microsoft и Google

Учетные записи пользователей почтовых сервисов Microsoft, Gmail и Yahoo! оказались под угрозой из-за нового вируса Hyperscrape, взятого на вооружение иранской хакерской группировкой Charming Kitten. Об этом сообщает портал Bank Info Security, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что перед использованием Hyperscrape злоумышленники должны получить доступ к аккаунту жертвы или взломать ее пользовательский сеанс. Затем хакеры удаленно загружают зловред в систему.

Известно, что у вредоносной программы есть весь необходимый функционал для сбора данных внутри почтового ящика жертвы. Кроме того, вирус способен удалять сообщения от службы безопасности Google, в которых она предупреждает пользователя о подозрительной активности. Если какое-либо письмо в ящике жертвы было непрочитанным, то вирус сначала заходит в это письмо, скачивает всю информацию, а затем снова вешает на него ярлык непрочитанного сообщения, чтобы скрывать свою активность. На момент написания материала от вируса пострадало несколько десятков человек.