https://news.day.az/hitech/1490052.html Lay's выпустила специальную стиральную машину для пальцев - ФОТО
Lay's выпустила специальную стиральную машину для пальцев - ФОТО
Lay's представила стиральную машину, которая быстро удаляет крошки чипсов и жир с кончиков пальцев - достаточно положить их в "барабан". Гаджет размером 15 × 11 сантиметров очищает кожу, распыляя на нее спирт. Емкость с ним сменная, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Компания пока выпустит пять стиральных машин. В продажу они не поступят - все устройства раздадут.
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