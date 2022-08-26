Lay's выпустила специальную стиральную машину для пальцев

Lay's представила стиральную машину, которая быстро удаляет крошки чипсов и жир с кончиков пальцев - достаточно положить их в "барабан". Гаджет размером 15 × 11 сантиметров очищает кожу, распыляя на нее спирт. Емкость с ним сменная, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Компания пока выпустит пять стиральных машин. В продажу они не поступят - все устройства раздадут.