Суд обязал Twitter предоставить Маску дополнительные данные о фейках

Суд штата Делавэр предписал, чтобы компания Twitter предоставила предпринимателю Илону Маску дополнительную информацию о фальшивых аккаунтах в своей социальной сети. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что судья Кейтлин Маккормик постановила, что компания должна предоставить предпринимателю данные о 9 тыс. аккаунтах, которые Маск и его представители выбрали ранее для аудита социальной сети на предмет фальшивых учетных записей. "Мы с нетерпением ждем оценки данных, которые компания Twitter прятала от нас на протяжении многих месяцев", - приводит издание слова представителя Маска.

В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести сеть микроблогов за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter.

В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки. 12 июля компания Twitter обратилась в суд, ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings.

29 июля предприниматель подал в суд штата Делавэр встречный иск к компании Twitter. Как сообщил телеканал CNBC, Маск попросил суд сохранить в тайне подробности иска. Причина такой просьбы не уточняется.

Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе предпринимателя от завершения сделки по покупке Twitter. Судебное разбирательство должно будет определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.