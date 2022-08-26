Производитель защитных пленок слил изображение iPhone 14 до презентации

Несмотря на то, что до презентации iPhone осталось около двух недель, производители аксессуаров для мобильных телефонов уже начали торговать пленками и чехлами для новых моделей. На это обратил внимание портал My Drivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, один из магазинов выставил на продажу пленку с изображением макета iPhone 14, показав его внешний вид до официального анонса. Как и заявлялось ранее, новый смартфон от Apple получит два отверстия в верхней части дисплея вместо привычной "челки".

При этом цвет устройства на картинке - голубой. Ранее инсайдеры сообщали о том, что iPhone 14 будет представлен в пяти цветах - белый, черный, золотой, голубой и фиолетовый. Эта информация пока не подтверждена Apple.

Презентация линейки iPhone 14 запланирована на 7 сентября 2022 года.