Xiaomi обсуждает с китайской BAIC совместное производство электромобилей

Китайская корпорация Xiaomi ведет переговоры с китайской автомобилестроительной корпорацией BAIC (Beijing Automotive Group) о сотрудничестве в области совместного производства электромобилей на фоне стремления Xiaomi войти в число ведущих китайских автопроизводителей к 2024 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, Xiaomi рассматривает возможность объединения производства, поскольку компания столкнулась с задержками в получении лицензии на самостоятельный выпуск электромобилей. Такое сотрудничество позволит основателю Xiaomi Лэй Цзюню выполнить обещание инвестировать около $10 млрд в течение 10 лет в производство автомобилей под брендом компании. В настоящее время обсуждения носят предварительный характер, на сегодняшний день нет гарантий, что стороны придут к соглашению.

Предполагается, что компании выпустят электромобили, собранные дочерними компаниями BAIC BluePark New Energy Technology и Xiaomi Auto. В рамках соглашения два гиганта рассматривают разные варианты сотрудничества, включая возможность покупки Xiaomi доли в пекинском заводе "Hyundai 2"- совместного предприятия южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor и BAIC, созданного в 2008 году.

Ранее в сентябре прошлого года Xiaomi завершила регистрацию дочерней структуры Xiaomi Auto, которая займется производством электромобилей. Уставной капитал новой компании составил 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). В последующие десять лет общий объем вложений в данный проект достигнет $10 млрд. Серийное производство электромобилей собственной разработки Xiaomi планирует начать в первой половине 2024 года.