Panasonic хочет построить в США завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей

Японская корпорация Panasonic ведет переговоры о строительстве завода по производству аккумуляторов для электромобилей в штате Оклахома. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стоимость проекта по строительству завода в Оклахоме может составить $4 млрд. Производители электромобилей наращивают мощности, что требует от поставщиков увеличения выпуска аккумуляторов для наиболее популярных моделей", - отмечает газета.

The Wall Street Journal добавляет, что завод в Оклахоме станет дополнением к еще одному планирующемуся новому заводу Panasonic в штате Канзас. Ожидается, что они будут иметь одинаковые мощности.

Как отмечает газета, Panasonic, производящая батареи для электромобилей Tesla, уже имеет совместное с этой американской компанией предприятие по выпуску аккумуляторов в штате Невада. Два новых завода в Канзасе и Оклахоме могут стать логистически удобными местами для поставок на завод Tesla, расположенный в штате Техас.

Электромобили набирают популярность в США. 13 июля результаты опроса, проведенного некоммерческой Американской автомобильной ассоциацией, показали, что четверть жителей Соединенных Штатов хочет пересесть на электрические автомобили в связи с ростом цен на бензин.