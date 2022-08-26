200 000 складываний. Насколько долговечны новые раскладные смартфоны от Samsung?

Одним из самых основных беспокойств любителей раскладных смартфонов, всегда был вопрос прочности экрана. Оно и понятно: ведь при постоянном пользовании раскладных смартфонов существует риск быстрого выхода из строя, повреждения экрана и прочих подобных проблем. Именно поэтому было интересно узнать, как с этим обстоят дела у новых девайсов - Samsung Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, которые были представлены совсем недавно.

Презентация телефонов Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 на YouTube-канале Samsung Azerbaijan

В случае с Galaxy Z Fold4, Samsung уделил еще больше внимания своей работе в области усовершенствования шарнира, отвечающего за трансформацию из смартфона в планшет. Оптимизация позволила добиться беспрецедентной надежности конструкции, что показало тестирование, включившее в себя 200 000 складываний и раскладываний.

Что касается Galaxy Z Flip4, Samsung утверждает, что также может выдержать "200 000 складываний до отказа", что соответствует 100 складываниям каждый день в течение примерно пяти лет. Несмотря на плавное открытие, шарнир имеет достаточное сопротивление, чтобы не чувствовать себя хлипким [SKMP/BE1]. Сопротивления также достаточно, чтобы держать устройство развернутым под разными углами.







И Galaxy Z Fold4, и Galaxy Z Flip4 - самые прочные из устройств Galaxy, так как сделаны из самых прочных материалов - это Armor Aluminium и Corning© Gorilla© Glass©. Это позволяет вам использовать телефон в любых ситуациях, не беспокоясь о повреждениях и царапинах.

Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip 4 - единственные влагозащитные складные телефоны в мире с рейтингом IPX8.



Конечно, и Galaxy Z Fold4, и Galaxy Z Flip4 максимально функциональны и в нераскрытом состоянии, но для того, чтобы получить полное удовольствие от взаимодействия с этими смартфонами, нужно использовать их по максимуму. Именно этот фактор, а также опыт работы над предыдущими моделями - Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 - стал основой для функциональных улучшений новых моделей.

Тем не менее, никто не может быть застрахован от неприятных случаев, ведь даже самая идеальная техника может дать сбой. Именно поэтому, каждый, кто оформит предзаказ на модели Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 (предзаказ можно оформить в магазинах-дистрибьюторах Samsung в Азербайджане до 2 сентября), получат эксклюзивную гарантию на внутренний дисплей - Samsung Care+. Это дополнительная защита устройства за пределами действия стандартной гарантии с возможностью выбора программы с защитой от механических повреждений дисплея со сроком действия до одного года. Поддержка и обслуживание осуществляются специалистами сети авторизованных сервисных центров и единой службы поддержки Samsung. Благодаря этой гарантии, вы заплатите только за сервисное обслуживание, а не запчасти. Помимо этого, каждый кто оформит предзаказ новых мобильных девайсов, получит в подарок смарт-часы Galaxy Watch4.

Более подробно о новых девайсах Samsung можно узнать на официальном сайте Samsung Azerbaijan - www.samsung.com/az.