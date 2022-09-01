Создан дешевый аккумулятор для хранения электричества

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали концепцию дешевой батареи, которую можно будет использовать для длительного хранения энергии. Исследование было опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам авторов, перед ними стояла задача создать недорогой и безопасный аккумулятор, показатели которого были бы максимально близкими к идеальным. Специалисты описали концепцию батареи, в которой в качестве двух электродных материалов используются алюминий и сера, а между ними находится электролит из расплавленной соли.

"Я хотел изобрести что-то, что было бы лучше, чем литий-ионные батареи", - подчеркнул профессор MIT Дональд Садоуэй. По его словам, классические аккумуляторы слишком дороги и опасны при транспортировке. Дешевыми и распространенными материалами, которые могли бы заменить привычные компоненты, оказались алюминий, сера и расплавленная соль. "Ингредиенты дешевы и безопасны - они не загорятся в случае чрезвычайных происшествий", - заметил Садоуэй.

В ходе тестов выяснилось, что аккумуляторы нового типа могут выдерживать сотни циклов при высоких скоростях зарядки, а прогнозируемая стоимость одного элемента составляет примерно одну шестую стоимости сопоставимых литий-ионных элементов. Также ученые заметили, что батарея не требует внешнего источника тепла для поддержания рабочей температуры - оно вырабатывается естественным электрохимическим путем при зарядке и разрядке батареи.