NASA и Boeing отложили первую миссию астронавтов Starliner на 2023 год

NASA и Boeing в настоящее время нацелены на начало 2023 года для первого пилотируемого полета космического корабля Boeing Starliner , заявили официальные лица на совместной пресс-конференции, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Стива Стича, менеджера программы коммерческих экипажей NASA, официальные представители запуска говорят, что миссия может стартовать уже в феврале.

Планировалось, что Starliner полетит с астронавтами в конце 2022 года. Но продолжающаяся работа над несколькими серьезными проблемами, которые были выявлены во время испытательного полета Starliner без экипажа в мае, сдвинул график.

Проблемы, которые официальные лица выявили во время испытательного полета Starliner без экипажа, включали в себя зависание нескольких двигателей космического корабля, которые не включались, как предполагалось, и проблемы с программным обеспечением. Однако ни одна из этих проблем не оказала серьезного влияния на испытательную миссию, и аппарат все же смог завершить многодневное путешествие к МКС и благополучно вернуться на Землю. Однако официальные лица сочли эти проблемы достаточно серьезными, чтобы потребовать их устранения, прежде чем допустить экипаж на борт.

Примечательно, что первую попытку отправить Starliner на орбитальный испытательный пуск в конце 2019 года пришлось прервать - отправить аппарат прямо на землю, а не на стыковку с МКС - после того, как из-за проблем с программным обеспечением аппарат сбился с курса. Потребовалось почти два года устранения неполадок, прежде чем Starliner был готов вернуться на стартовую площадку. Затем проблема с залипшими клапанами еще больше задержала возвращение капсулы в для новых полетов.