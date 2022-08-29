Стало известно, сколько денег пользователи готовы потратить на новый смартфон

Портал Android Authority провел среди читателей опрос, благодаря которому стало известно, какую сумму пользователи готовы потратить на покупку смартфона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чаще всего пользователи называли категорию устройств стоимостью от $400 до $500 - такую сумму готовы потратить 14,4% респондентов. На покупку смартфона стоимостью от $300 до $400 согласны 12,94% читателей ресурса, а 12,42% могут потратить от $500 до $600.

Наименее популярным сегментом оказались устройства премиум-сегмента - на покупку смартфонов от $1300 до $1400 готовы лишь 2,7% опрошенных, однако к покупке еще более дорогих смартфонов стоимостью $1400 и выше готовы 4,95% респондентов. Ровно 6% читателей Android Authority отметили готовность к покупке гаджетов от $900 до $1 тыс.

И только 6,11% опрошенных заявили, что готовы отдать за смартфон не более $200. В бюджетных устройствах такого уровня обычно отсутствуют быстрая зарядка, полезные дополнительные камеры, OLED-дисплеи, производительные процессоры и длительные обновления ОС.