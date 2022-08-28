Цукерберг не разделяет оптимизм Маска по поводу чипирования людей

Глава Meta Марк Цукерберг заявил, что планы главы Tesla Илона Маска чипировать людей с помощью разработки стартапа Neuralink вряд ли осуществятся. В интервью блогеру Джо Рогану бизнесмен Цукерберг идею: он сомневается, что каждый человек захочет иметь чип в своем мозгу, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Самая сложная часть здесь будет заключаться в том, что компьютер должен будет давать информацию прямо в ваш мозг. И да, мы в Meta работаем над нейроинтерфейсом, но не над таким", - отметил он.

По мнению Цукерберга, работы Neuralink могут увенчаться успехом, но не в ближайшие годы. "Илон с Neuralink и некоторые другие компании обещают что-то сверхъестественное. Возможно, это будет готово через пару десятилетий", - констатировал IT-предприниматель.

Он шутливо заметил, что такую технологию нужно будет тестировать, а "подопытных" найти будет непросто. "Нормальные люди, я думаю, в ближайшие 10 или 15 лет не захотят, чтобы им в развлекательных целях что-то имплантировали в мозг", - заключил Цукерберг.