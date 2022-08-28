В iPhone 14 появится спутниковая связь

Аналитик TMF Associates Тим Фаррар объяснил применение спутниковой связи на iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Фаррара, в смартфонах серии iPhone 14 может впервые появится поддержка спутниковой связи. Так, на появление новой опции намекают тизер презентации 7 сентября с изображением звездного неба и название Far Out. Специалист заявил, что функция предоставит двусторонний обмен текстовыми сообщениями. Судя по всему, передача данных через спутник будет осуществляться в чрезвычайных ситуациях, в отсутствие доступа к обычной сотовой связи.

Аналитик полагает, что партнером Apple выступит Globalstar, которая в феврале объявила о запуске 17 новых спутников для предоставления "непрерывных спутниковых услуг" "потенциальному клиенту". Фаррар полагает, что данное оборудование будут применять для обслуживания пользователей iPhone 14.

По словам специалиста, новая услуга будет предоставляться бесплатно. Описанный стандарт связи будет использовать существующий спутниковый спектр и не потребует дополнительного разрешения регулирующих органов. Журналисты напомнили, что в декабре 2019 года о возможном появлении поддержки спутниковой связи в смартфонах Apple сообщал инсайдер Марк Гурман.