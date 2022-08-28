Защиту пользователей iPhone от Apple раскритиковали

Специалисты по безопасности проанализировали и раскритиковали режим Lockdown Mode, который должен защитить пользователей Apple от слежки. Об этом сообщает издание Motherboard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа связались с экспертами компании Cryptee, которая занимается изучением вопросов безопасности в интернете. Специалисты фирмы проверили режим Lockdown Mode, который призван защитить пользователей техники Apple от шпионажа. В результате тестов эксперты выяснили, что данный режим, наоборот, является опасным для потребителя и может навредить ему.

Руководитель Cryptee Джон Озбай заявил, что одна из функций нового режима - предотвращение загрузки пользовательских шрифтов с веб-сайтов. По словам специалиста, в некоторых случаях злоумышленники могут атаковать пользователей через шрифты на сайтах. Эксперт заметил, что в Lockdown Mode iPhone действительно не загружает шрифты, но такое поведение гаджета может выдать местоположение его хозяина.

"Допустим, вы находитесь в Китае и используете Lockdown Mode. Теперь любой веб-сайт, который вы посещаете, может эффективно определить, что вы используете режим блокировки, у них также есть ваш IP-адрес", - заявил Озбай. Специалист заметил, что создатели конкретного сайта могут проанализировать трафик и выделить устройства, которые не загружают шрифты.