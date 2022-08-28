Названа дата отключения AdBlock в популярном браузере

В популярном браузере Google Chrome с января 2023 года перестанут работать расширения для блокировки рекламы, в том числе AdBlock. Об этом говорится во внутреннем документе американской корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в начале следующего года выйдет специально обновление, которое и отключит подобные приложения для блокировки рекламных объявлений. Это произойдет путем добавления поддержки программного интерфейса версии Manifest Version 3.

В настоящее время все приложения, блокирующие рекламу, работают на второй версии. При этом установка расширений заранее не поможет - они все равно перестанут функционировать после обновления.

По словам разработчиков, со временем может появиться решение проблемы. Например, появятся новые версии блокировщиков рекламы, совместимые с Manifest Version 3. Создатели альтернативных браузеров на движке Chrome уже пообещали не отключать поддержку второй версии в их программах.