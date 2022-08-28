Появился кабель для взлома любой ОС

Хакер Майкл Гровер, известный под ником MG, представил на конференции Def Con новую разработку - кабель O.MG Elite, который позволяет самостоятельно провести взлом практически любых операционных систем, в том числе Windows и iOS. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что внутри кабеля, похожего на обычный, появились встроенный веб-сервер, питание по USB, доступ по Wi-Fi и кейлоггер. В результате владелец кабеля сможет взламывать ПК и смартфоны других людей, после чего отслеживать их работу, имитировать нажатия кнопок и вводить команды.

По словам Гровера, также O.MG Elite может следить за действиями жертвы на гаджетах - перехватывать нажатия кнопок и красть сохраненные пароли из браузера. Также кабель позволяет проводить хакерские атаки, загружать на устройство вредоносное ПО.

Хакер рассказал, что создал версии с разъемами Lightning для "айфонов", а также более часто используемые USB-A и USB-C. Таким образом O.MG Elite можно также использовать для взлома macOS и Android.