Выявлен новый вид мошенничества с упаковками Microsoft Office

Компания Microsoft признала, что мошенники научились искусно подделывать их офисное ПО. Как сообщает Sky News, преступники активно распространяют коробки, имитирующие Microsoft Office, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в упаковке присутствуют все необходимые компоненты, которые можно найти и в официальной версии, в том числе USB-накопитель с гравировкой и ключ продукта.

Однако "флешка" при подключении к компьютеру устанавливает не Microsoft Office, а вредоносное программное обеспечение. Цель мошенников - заставить жертву позвонить на фальшивую линию поддержки и предоставить удаленный доступ к компьютеру злоумышленнику.

В Microsoft пояснили, что начали внутреннее расследование. Представитель компании подтвердил, что поддельные упаковки активно распространяются. Он заверил, что подобные виды мошенничества обычно происходят редко и чаще преступники пытаются взломать компьютеры путем рассылки ключей продукта по электронной почте.