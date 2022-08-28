Мимический робот Ameca научился новым выразительным трюкам

Британская компания Engineered Arts опубликовала новое видео с участием своего нашумевшего робота-гуманоида Ameca. В нем машина изображает знакомство с зеркалом и пытается строить различные гримасы, отталкиваясь от восприятия своего отражения. Налицо прогресс в имитации человеческой мимики - в сравнении с прошлыми видео Ameca проявляет меньше эмоций, зато гораздо активнее использует возможность менять выражение своей физиономии.

Как пояснили в Engineered Arts, новая версия Ameca получила 12 дополнительных приводов для улучшения имитации эмоций и управления мимикой. Это еще не предел - скорее, промежуточный вариант. Данный робот не имеет коммерческого предназначения и создается для отработки различных нюансов взаимодействия людей и роботов. Если Ameca когда-либо выйдет на рынок, это произойдет не ранее чем через 10-20 лет.