Suzuki совместно с Toyota выпустит новый электромобиль в Индии

Японский концерн Suzuki Motor в 2025 году выпустит на рынок Индии новый электромобиль совместной разработки с корпорацией Toyota Motor. Об этом сообщила в понедельник газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оба автопроизводителя в настоящее время работают над созданием единой платформы для компактных электромобилей, которая и послужит основой для будущей модели. Предполагается, что речь идет о небольшом кроссовере.

За счет этого японские компании намерены составить конкуренцию индийской Tata Motors, которая также решила продвигать производство электромобилей и с этой целью недавно приобрела принадлежавший компании Ford India завод в городе Сананд в западном штате Гуджарат.

Кроме того, Suzuki намерена в ближайшие годы вложить около 150 млрд иен ($1,25 млрд) в производство электромобилей в Индии. В частности, компания построит завод по производству аккумуляторов в штате Гуджарат, где у нее уже есть одно предприятие, где собирают автомобили с бензиновыми двигателями.