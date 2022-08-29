В Chrome перестанут работать расширения для блокировки рекламы

В браузере Google Chrome перестанут работать расширения для блокировки рекламы, такие как AdBlock. Это связано с внедрением нового программного интерфейса, переход на который состоится в январе 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом следует из документа, опубликованного на сайте Google. Внимание на него обратили разработчики браузерных дополнений и пользователи сайта Reddit.

В сообщении компании говорится, что начиная с января следующего года, магазин Chrome Web Store перестанет принимать плагины, созданные в соответствии со спецификацией Manifest V2. Разработчикам понадобится обновить свои дополнения, чтобы реализовать совместимость с третьей версией инструмента (Manifest V3).

Впоследствии поддержка V2-расширений и вовсе будет отключена. При этом установка плагинов заранее не поможет - их нельзя будет даже запустить в браузере.

Блокирующие рекламу в Chrome дополнения не исчезнут, однако их эффективность будет куда ниже. Разработчики высказывают опасения, что из-за накладываемых Manifest V3 ограничений не смогут так же оперативно обновлять базы фильтров, как сейчас. Кроме того, расширениям будет сложнее перехватывать сетевые запросы и "резать" другие нежелательные элементы на странице.