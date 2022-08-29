Подставная фирма Apple раскрыла новую информацию о VR-устройствах компании

Apple зарегистрировала три новые марки, связанные с технологией виртуальной реальности - Reality Pro, Reality One и Reality Processor. Сообщение об этом появилось на сайте агентства Bloomberg. По данным издания, Apple использовала аффилированную фирму, с помощью которой ранее уже регистрировала товарные знаки неанонсированных продуктов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что заявки на регистрацию Reality Pro, Reality One и Reality Processor были поданы сразу в нескольких регионах: США, странах ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии и не только. В случае удовлетворения поданных запросов Apple номинально станет контролировать марки через аффилированные организации.

По данным Bloomberg, название Reality Pro получит флагманская модель VR-устройства, которая сейчас носит кодовое имя N301. После N301 компания анонсирует обновленное устройство с кодовым названием N602. Третьими будут представлены очки дополненной реальности - N421.

В издании также предположили, что марка Reality Processor, скорее всего, относится к модификации процессора М2 с 16 Гб оперативной памяти, которая будет адаптирована под VR- и AR-устройства.

Ожидается, что Reality Pro компания Apple покажет уже следующей весной на WWDC. Остальные два устройства, по данным Bloomberg, увидят свет до 2030 года.